İsrail El Halil'de Filistinli Aileyi Baskınla Soydu

27.03.2026 13:27
İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine baskın düzenleyerek 25 koyun çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir ailenin evine baskın düzenleyerek aileye ait 25 koyunu çaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli saldırganlar, El-Halil kentinin Vadi el-A'var bölgesinde içeride çocukların da bulunduğu Filistinli bir ailenin evine taşlarla ve biber gazıyla saldırdı.

Evdeki çocukların yüzüne biber gazı sıkan İsrailli saldırganlar, daha sonra evin bahçesinde bulunan aileye ait 25 koyununu gasbetti.

İsrailli muhabir Yossi Eli, ABD merkezli X sosyal medya platformundan baskına ait görüntüleri paylaşarak, "Umarım ordu bu Yahudi terör saldırısı hakkında 'bir sürtüşme' şeklinde açıklama yapmaz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1134 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

27.03.2026
