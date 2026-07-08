İsrail, El Halil'de Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, El Halil'de Filistinli Evi Yıktı

İsrail, El Halil\'de Filistinli Evi Yıktı
08.07.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, El Halil'deki ruhsatsız evi yıkarak Filistinli aileleri zorla yerinden ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi daha "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Bölge sakinlerinden Filistinli Hamza Batran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozer eşliğinde El Halil'deki İzna beldesine baskın düzenlediğini aktardı.

Batran, amcasının oğlu Muhammed Batran'a ait evin yıkım işlemlerinin İsrail güçleri tarafından başladığını ifade etti.

Evin yaklaşık 12 yıl önce inşa edildiği bilgisini veren Batran, Filistinli ailenin taşınmak için son hazırlıkları tamamlamaya çalıştığını kaydetti.

Batran, sahibinin yapabilmek için tüm birikimini harcadığı evin yaklaşık 160 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve bir su kuyusunun bulunduğunu ifade etti.

Ev sahibine daha önce inşaatın durdurulmasına ilişkin tebligatlar yapıldığını, bunun üzerine hukuki sürecin takip edildiğini ancak dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini aktaran Batran, hukuki süreci ilerletmeyen İsrail makamlarının geçen hafta yeniden uyarı tebliğ ettiğini belirtti.

İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre ancak zorunlu askeri gerekçelerle mümkün olduğundan, uluslararası insancıl hukuka aykırılık teşkil ediyor.

Yıkımlar, Filistinli ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'de Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:03:38. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, El Halil'de Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.