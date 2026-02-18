İsrail, El Halil'de Filistinlilere Ait Evi Yıktı - Son Dakika
İsrail, El Halil'de Filistinlilere Ait Evi Yıktı

18.02.2026 15:32
İsrail ordusu, El Halil'deki Filistinlilere ait evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıktı, 40 kişi evsiz kaldı.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait meskun bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarak 40'tan fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El Halil'in güneyinde Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı Hagai yerleşim birimine bitişik Haraik bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli "Selheb" ailesine ait 3 katlı, 10 daireden oluşan ve 40'tan fazla kişiye barınma sağlayan binayı yıktı. Yıkım öncesinde binadaki dairelerin zorla boşaltıldığı aktarıldı.

Yıkımın, ailenin tapu senetleri dahil olmak üzere resmi belgelere sahip olmasına rağmen gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistinli "Selheb" ailesinin, geçen yıl "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla iletilen yıkım emirlerine karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

