İsrail, Elbit ile 48 Milyon Dolarlık Mühimmat Anlaşması İmzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere İsrail merkezli Elbit Systems ile 48 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, "İsrail ordusunun devam eden saldırılarına yönelik hazırlık seviyesini artırma arayışı doğrultusunda" on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere Elbit Systems ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu mühimmatlar, 48 milyon dolarlık anlaşma kapsamında "İsrail ordusunun talebini karşılamak amacıyla" Elbit Systems'in ülke genelindeki tesislerinde üretilecek.

İran'a hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 16 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başlamıştı.