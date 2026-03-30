İsrail, Elbit ile 48 Milyon Dolarlık Mühimmat Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
İsrail, Elbit ile 48 Milyon Dolarlık Mühimmat Anlaşması İmzaladı

30.03.2026 11:11
İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile 155 mm'lik on binlerce topçu mühimmatı için anlaşma yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığı, on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere İsrail merkezli Elbit Systems ile 48 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, "İsrail ordusunun devam eden saldırılarına yönelik hazırlık seviyesini artırma arayışı doğrultusunda" on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere Elbit Systems ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu mühimmatlar, 48 milyon dolarlık anlaşma kapsamında "İsrail ordusunun talebini karşılamak amacıyla" Elbit Systems'in ülke genelindeki tesislerinde üretilecek.

İran'a hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 16 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başlamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Elbit ile 48 Milyon Dolarlık Mühimmat Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Elbit ile 48 Milyon Dolarlık Mühimmat Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
