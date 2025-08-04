İsrail, Eriha'da Bedevi Yapılarını Yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli bedevilere ait 8 yapıyı yıktığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha'nın Deyr Hicle köyünde bedevi ailelere ait yapılar buldozerlerle yıkıldı.

Barınma ve hayvancılık için kullanılan söz konusu 8 yapının İbrahim Salim Ebu Dahuk ve çocuklarına ait olduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin Ebu Dahuk'u ailesinin önünde feci şekilde dövdüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.