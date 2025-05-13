İsrail, Esir Müzeakere Sürecinden Habersiz

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest kalmasıyla sonuçlanan ABD-Hamas doğrudan görüşmelerinden haberdar edilmediği ve istihbarat kanalıyla bunu öğrendiği iddia edildi.

ABD merkezli Axios internet sitesi, ABD-Hamas doğrudan görüşmelerinin arka planında yaşananların anlatıldığı bir haber yayınladı.

Haberde esirin serbest bırakılmasına giden süreçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek olarak Arap Amerikalılara ulaşmasına yardımcı olan iş adamı Bishara Bahbah'ın etkin rol oynadığı savunuldu.

Hamas'ın nisan sonunda ABD Başkanı'nın İsrail'e ateşkes için baskı yapması amacıyla Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile diyalog kurmak için Bahbah'a ulaştığı ileri sürüldü.

Katarlı yetkililerin Bahbah ile birlikte Hamas'ı ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri, bir jest olarak serbest bırakmaya ikna ettiği belirtildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkilinin, görüşmelerin geçen hafta ivme kazandığını, Bahbah'ın Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ile de iletişim kurduğu ve taraflar arasında karşılıklı "yaklaşık 20 mesajın gönderildiğini" söylediği aktarıldı.

İsrail, süreçten haberdar edilmedi

Haberde, İsrail'in ise bu süreç hakkında bilgilendirilmediği ve yaşananları kendi istihbarat servislerinden öğrendiği iddia edildi.

Ülkesinin ABD ile ilişkilerdeki en önemli aktörü konumundaki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in 8 Mayıs'ta ABD'li yetkililerle görüştüğü, fakat ABD'li yetkililerin yürütülen görüşmelerden bahsetmediği öne sürüldü.

İsrailli bir yetkiliye göre, bunun üzerine Dermer'in konuyu bizzat açınca, Witkoff'un, görüşmeleri doğruladığı ve İsrail'in esirin serbest bırakılması karşılığında bir şey vermek zorunda kalmayacağını söylediği kaydedildi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması konusunun, Hamas ile ABD Başkanı Trump'ın Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler arasında martta yürütülen ilk doğrudan müzakerelerin de merkezinde yer aldığı ve İsrail'in bu görüşmeleri de Hamas'ı izleyen istihbarat servislerinden öğrendiği savunuldu.

Washington yönetimi, Netanyahu'ya baskı yapma sözü verdi

Bu sürecin sonunda 11 Mayıs Pazar, Hamas esiri serbest bırakmayı resmen kabul etti.

Filistinli bir yetkili, Washington yönetiminin, esirin serbest bırakılmasına karşılık ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki 10 esirin serbest bırakılması karşılığında 70 ila 90 günlük bir ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapma taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Yetkili, ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes devam ettiği sürece İsrail'in saldırılara yeniden başlamayacağını garanti edeceğini söyledi.

Haberde, Netanyahu'nun uzlaşmazlığı karşısında zaman zaman hayal kırıklığına uğrayan Trump'ın, yakın zamanda daha fazla baskı uygulamaya karar verebileceği yorumu yapıldı.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakmıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esir asker İsrail'e ulaşmıştı.