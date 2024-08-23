İsrail esiri Noa Argamani işkence iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail esiri Noa Argamani işkence iddialarını yalanladı

İsrail esiri Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti. Argamani, İsrail basınının sözlerini çarpıtarak işkence iddiasıyla ilgili yanlış haberler yaydığını ifade etti.

23.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti.

İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.

Basında hızla yayılan haberlerin ardından Argamani, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı.

Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerince vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim." ifadelerini kullandı.

Argamani, işkence gördüğü yönünde İsrail basınında çıkan haberlere tepki göstererek, "7 Ekim olayının mağduruyum ve İsrail medyasının beni tekrar mağdur etmesini reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail esiri Noa Argamani işkence iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail esiri Noa Argamani işkence iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement