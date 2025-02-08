İsrail, Eşit Serbest Bırakılan Esirlerin Ailelerini Tehdit Etti

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çoğunluğu ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenleyerek, onları kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, ateşkes doğrultusunda bugün serbest bırakılması beklenen tutukluların ailelerinin evlerine düzenlenen baskınlarda, ailelere kutlama yapmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine bağlı bulunan Hamas yöneticilerinden ve tutuklu esir Cemal el-Tavil'in evine baskın düzenleyerek, ailesini herhangi bir kutlama yapmamaları konusunda uyardı.

Kızı gazeteci Büşra et-Tavil, AA'ya yaptığı açıklamada, "Babamın serbest bırakılmasını kutlamamız durumunda İsrail askerleri tüm aile üyelerini tutuklamakla tehdit etti." dedi.

Görgü tanıklarının AA ile paylaştığı bilgilere göre, İsrail ordusu ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar kasabasında tutuklu esir Şadi Fahri Bergusi'nin ailesinin evine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Bergusi'nin ailesini de herhangi bir kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti.

İsrail tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bergusi 2004'ten beri tutuklu bulunuyor. Bergusi'nin bugün ateşkes kapsamında serbest bırakılması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri aynı şekilde anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan tutuklu esir Refet Hamid ve Atıf es-Salihin'in ailelerinin evlerine baskın düzenleyerek, aynı şekilde kutlama yapmama tehditleri yöneltti.

Bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.