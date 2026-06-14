İsrail Filistin'de Yıkımlara Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Filistin'de Yıkımlara Devam Ediyor

14.06.2026 13:04
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıkarak yerleşim alanları açıyor.

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarına İsrailli sivilleri yerleştirmek için Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait iş makineleri ve buldozerler, Batı Şeria'daki Cenin kentinin güneybatısında yer alan Bartaa beldesinde geniş çaplı yıkımlar yapıyor.

İsrail yıkım ekipleri, toprakları gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla beldedeki Filistinlilere ait binaları ve yapıları yerle bir ediyor.

Bartaa beldesinde altyapı ve bağlantı yollarının açılması için yıkımlar sürerken, Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesinde Filistinlilere ait alanlardaki zeytin ağaçları kökünden sökülüyor ve araziler gasbedilmeye devam ediliyor.

İsrail yıkım ekipleri, 8 Haziran'da da aynı beldede 20 evi yıkmıştı.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Filistin'de Yıkımlara Devam Ediyor - Son Dakika

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