İsrail, esir alınan askerlerin görüntüsünü büyükelçilere izletti

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İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Bakanlıkta 3 ülkenin Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntünün izletildiği ifade edildi.

Büyükelçilerin söz konusu görüntüyü izlediğini gösteren fotoğraflar, İsrail Dışişleri Bakanlığınca basınla da paylaşıldı.

İspanya, Norveç ve İrlanda dün yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.