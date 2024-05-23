İsrail, esir alınan askerlerin görüntüsünü büyükelçilere izletti - Son Dakika
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İsrail, esir alınan askerlerin görüntüsünü büyükelçilere izletti

İsrail, esir alınan askerlerin görüntüsünü büyükelçilere izletti

İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilerin görüntüyü izlediğini gösteren fotoğrafları basınla paylaştı.

23.05.2024 17:03
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İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Bakanlıkta 3 ülkenin Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntünün izletildiği ifade edildi.

Büyükelçilerin söz konusu görüntüyü izlediğini gösteren fotoğraflar, İsrail Dışişleri Bakanlığınca basınla da paylaşıldı.

İspanya, Norveç ve İrlanda dün yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, esir alınan askerlerin görüntüsünü büyükelçilere izletti - Son Dakika

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