İsrail Ordusu, Cenin'deki Filistin Kızılayı Ekiplerine Engel Oluyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Cenin'deki Filistin Kızılayı Ekiplerine Engel Oluyor

İsrail ordusunun, Cenin kentinde insani hizmet sunmaya çalışan Filistin Kızılayına bağlı ekiplerin çalışmalarına engel olduğu bildirildi. İsrail'in saldırıları sonucu kentteki konutlar, altyapı, elektrik ve su şebekesinde büyük tahribat meydana gelmiştir.

02.09.2024 19:16
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İsrail ordusunun, Cenin kentinde insani hizmet sunmaya çalışan Filistin Kızılayına bağlı ekiplerin çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin (İsrail) özellikle Cenin kentinde olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'da Kızılayın yürüttüğü insani hizmet alanlarını daraltmasından büyük endişe duyulduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun Cenin kentinde, kampında ve köylerinde 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılara işaret eden açıklamada, kentteki konutlar, altyapı, elektrik ve su şebekesindeki büyük tahribat nedeniyle ortaya çıkacak tehlikelere dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail'in Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırılarda zarar gören mağdurlara temel yardımları ulaştırılmasına engel olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin, hasta, yaşlı, yaralı ve hatta doğum yapmak üzere olan hamile kadınların dahi hastanelere ulaşmasına engel olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ivedilikle harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması için müdahalede bulunulması çağrısı yapıldı.

İsrail askerleri, Cenin'de yaşananları aktaran gazetecilerin üzerine iş makinelerini sürdü

Öte yandan bölgede olayları takip eden AA muhabiri, İsrail askerlerinin, Cenin kentinin yollarını kazıyan askeri iş makinelerini görüntüleyen "basın" yazılı çelik yelek giyen gazetecileri alandan uzaklaştırmak için havaya birkaç el ateş açtığını, olayda yaralanan olmadığını aktardı.

İsrail askerleri, Cenin'in en işlek noktalarından Sinema Kavşağı'nın çevresini kazırken olayı takip eden AA ekibinin de içinde yer aldığı gazetecilerin üzerine iş makinelerini sürdü. Gazeteciler, alandan uzaklaşmaya çalışırken panik yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Cenin'deki Filistin Kızılayı Ekiplerine Engel Oluyor - Son Dakika

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