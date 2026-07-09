İsrail, Filistin vergi gelirlerinden yeni kesintiyi onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Filistin vergi gelirlerinden yeni kesintiyi onayladı

09.07.2026 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail meclisi, Filistin adına toplanan vergi gelirlerinden Gazze saldırıları için kesinti yapılmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada onayladı. Fonların büyüklüğü 4,6 milyar dolara ulaşırken, İsrail ordusu Batı Şeria'da ekonomik çöküş nedeniyle güvenlik patlaması uyarısı yaptı.

İsrail meclisi, Filistin Yönetimi üzerindeki mali baskıyı daha da artıracak bir adımla, Filistin adına toplanan vergi gelirlerinden (gümrük fonları) yeni kesintiler yapılmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada onayladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Likud Partisi Milletvekili Moshe Passal tarafından sunulan yasa tasarısı, Filistin Yönetimi'nin bir önceki yıl Gazze Şeridi'ne aktardığı meblağa eşdeğer bir tutarın, her yıl düzenli olarak Filistin'in vergi gelirlerinden dondurulmasını öngörüyor.

Haberde, dondurulan bu fonların "Gazze kaynaklı saldırılardan zarar gören İsraillilere tazminat ödenmesi amacıyla" kullanılmasının planlandığı belirtildi.

120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, tasarıya karşı çıkan üye olmazken, 12 milletvekili kabul oyu verdi.

Tasarı, yasalaşması için gerekli olan ikinci ve üçüncü okuma oylamaları öncesinde daha detaylı tartışılmak üzere Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesine sevk edildi.

Gasbedilen fonların büyüklüğü 4,6 milyar dolara ulaştı

Haaretz, İsrail'in, Filistin adına ithal edilen mallardan tahsil ettiği ve "gümrük/makas parası" olarak bilinen Filistin hazine gelirlerinin yaklaşık 14 milyar şekelini (yaklaşık 4,6 milyar dolar) "teröre destek sağlandığı" iddiasıyla rehin tuttuğunu aktardı.

Haberde, el konulan bu gelirlerin her ay İsrail hazinesinde birikmeye devam ettiği, buna karşılık Ramallah'taki Filistin hükümetinin yaklaşık 3 yıldır süregelen ekonomik çöküşle mücadele edebilmek için ek kemer sıkma önlemleri almak zorunda kaldığı vurgulandı.

Söz konusu fonların 2019 yılından bu yana İsrail tarafından alıkonulduğu ve bu miktara her ay yaklaşık 400 milyon şekel (yaklaşık 131,41 milyon dolar) daha eklendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan " Batı Şeria'da patlama" uyarısı

Öte yandan gazete, İsrail Ordusu Merkez Komutanı General Avi Bluth'un, yakın zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyardığını yazdı.

Bluth, Filistin Yönetimi'ne ait fonların devredilmemesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da büyük bir güvenlik patlamasına ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek temel faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Ekonomik çöküşün bir diğer önemli nedeni olarak ise İsrail hükümetinin, Filistinli işçilerin İsrail içerisinde çalışmasına yönelik uyguladığı yasak gösterildi.

Haberde, İsrail polis teşkilatı hariç, güvenlik kurumlarının çoğunun bu yasağın kaldırılmasını desteklediği ifade edildi.

Vergi fonları nedir?

Filistin ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca İsrail, Filistin topraklarına giren ürünlerin gümrük vergilerini Filistin Yönetimi adına topluyor ve aylık olarak Filistin Maliye Bakanlığına devrediyor.

Bu paralar, Filistin'in toplam kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturuyor. Dolayısıyla bu fonlarda kesintiye gidilmesi veya tamamen alıkonulması, Filistin hükümetinin memur maaşlarını ödeme, kamu hizmetlerini sürdürme, özel sektöre ve bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini doğrudan baltalıyor.

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin Yönetimi'nin esir ve şehit ailelerine maaş bağlamasını gerekçe göstererek bu fonlardan kesinti yapıyordu.

Ancak daha sonra kesinti ve alıkoyma politikasının kapsamını genişleterek Filistin Yönetimi'ni derin bir mali krize sürükledi ve memur maaşlarının tamamının ödenememesine yol açtı.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin vergi gelirlerinden yeni kesintiyi onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

23:19
ABD, İran’ı yeniden vurdu Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı
22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 02:51:29. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Filistin vergi gelirlerinden yeni kesintiyi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.