İsrail, Filistinli çobanları topraklarından sürmeyi planlıyor - Son Dakika
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İsrail, Filistinli çobanları topraklarından sürmeyi planlıyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimcilerle işbirliği yaparak Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını açıkladı. B'Tselem'in belgelerine göre, Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri, çobanları kovmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu eylemler, Filistinli çoban topluluklarının burada kalma gücünü etkilemektedir. Ayrıca, İsrail'in tarım ve mera arazilerini ele geçirmek için çobanları yerlerinden ettiği ve onlarca yerleşim çiftliği kurduğu belirtilmektedir. Bu plan, Filistin topraklarını parçalayarak yağmalamayı ve yerleşim bölgelerini genişletmeyi amaçlamaktadır.

23.05.2024 20:35
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İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yahudi yerleşimci gruplarıyla işbirliği içinde Filistinli çobanları işgal altındaki Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını belirterek bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak niteledi.

B'Tselem tarafından yapılan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin, şubat ve mart aylarında, Filistinli çobanları Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil ilinin güneyinde bulunan tepelerdeki otlatma alanlarından çeşitli yollarla kovduğu yaklaşık 20 olayın belgelendiği belirtildi.

Filistinli çobanları kovmaya yönelik bu eylemin, İsrail politikasına hizmet eden Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen kasıtlı eylem modelinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, bu eylemin Filistinli çoban topluluklarının burada kalma gücü üzerinde belirleyici ve devam eden bir etkiye sahip olduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail'in, kullandıkları tarım arazileri ve mera arazilerini de içeren bu alanları ele geçirmek için Filistinli çoban topluluklarını Batı Şeria'daki yerlerinden çıkarmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinli çoban topluluklarının, sivil idare ve ordu gibi resmi kurumların uyguladığı otoriter yöntem ve uygulamaların yanı sıra Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen organize şiddet ve taciz eylemleri yoluyla gayri resmi bir kanal aracılığıyla yerlerinden edildiği vurgulandı.

Açıklamada, son on yılda, devletin desteğiyle ancak resmi açıklama yapılmadan, Filistin kırsalındaki mera arazilerini ele geçirmeye hazırlık olarak onlarca yerleşim çiftliği kurulduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik şiddete katılan çok sayıda Yahudi yerleşimciyi orduya aldığı ??ve askeri silahlarla donattığı dile getirilen açıklamada, bunun sonucunda bugün bu yerleşimcilerin ordunun resmi emir ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirdiği eylemler ile askeri üniformalı yerleşimcilerin kendi başlarına gerçekleştirdiği eylemleri birbirinden ayırmanın artık mümkün olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, resmi ve gayri resmi devlet şiddetinin, deniz ile nehir arasındaki alanı Yahudileştirmeyi amaçlayan İsrail'in apartheid sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından çıkarma planının, mevcut Yahudi yerleşimlerinin geliştirilip genişletilmesi ve yalnızca bu nüfus grubuna özel yeni yerleşim birimlerinin kurulması için kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu planın, Filistin topraklarını yağmalayarak ve onları küçük, kalabalık yerleşim bölgelerine iterek Filistin topraklarını parçaladığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli çobanları topraklarından sürmeyi planlıyor - Son Dakika

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