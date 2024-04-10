İsrail, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasında veto hakkı talep ediyor

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İsrail'in, Hamas'ın varılması için çaba harcanan anlaşma kapsamında serbest bırakılmasını isteyeceği Filistinli tutuklular konusunda veto hakkı talep ettiği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in, aralarında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 100 kişinin de bulunduğu 900 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını önerdiğini söyledi.

Yetkili, İsrail'in, CIA'in serbest bırakılmasını önerdiği bazı Filistinliler üzerinde veto yetkisi istediğini iddia etti.

Bu da İsrail'in, Hamas'ın önerdiği bazı isimleri serbest bırakmayı reddetmesine olanak sağlamak anlamına geliyor.

KAN'ın haberine göre, İsrail ayrıca kendisine, serbest bırakılacak Filistinlileri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan sınır dışı etme imkanı tanınmasını istiyor.

Genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyinin, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere toplandığı aktarılan haberde, toplantı sırasında Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, ABD yönetiminden, 6 haftalık ateşkesin sonunda İsrail'in Refah da dahil olmak üzere Hamas'a karşı savaşı sürdürmesine izin verileceğini duyurmasını istemesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği belirtilerek, ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği kaydedilmişti.

Hamas da İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini açıklamıştı.

Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarılmıştı.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedilmişti.

Hamas pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini bildirmişti.

Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık 2 hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.