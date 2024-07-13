İsrail, Filistinliler için 'güvenli bölge' olarak sınıflandırdığı El-Mevasi'yi bombaladı

Güncel

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.

Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in "güvenli" diye açıkladığı Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan bombardımanında onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkati çeken Basal, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı" dedi.

Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlemiş, bombardımanda en az 50 Filistinli ölmüş onlarcası da yaralanmıştı.