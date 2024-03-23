İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorluyor - Son Dakika
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İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi ve çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı. Görüntülerde, üstleri çıplak ve altlarında sadece iç çamaşırları olan Filistinlilerin tekerlekli sandalyeleri iterek engelli kişilere yardım ettiği görülüyor. Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, İsrail'in hastane ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti ve İsrail'in uluslararası yasaları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastane ve çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.

23.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:42
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı.

Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor.

Kayıtlarda yarı çıplak Filistinlilerin, tekerlekli sandalyesini iterek engelli kişiye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve elbiselerini çıkararak göçe zorladığını dile getiren Abdu, İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastanenin bazı bölümleri ile çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorluyor - Son Dakika

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