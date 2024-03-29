İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa\'ya geçişini kısıtlıyor

İsrail, ramazan ayının üçüncü cumasında da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Kudüs'e geçişinde kısıtlamalarını uygularken, çok sayıda kişinin geçişine izin vermedi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
İsrail güçleri, Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarında asker sayısını artırırken, geçmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı.
İsrail'den geçiş için özel izni olanlara da engel
Çok sayıda Filistinlinin ise özel izinleri bulunmasına rağmen Kudüs'e girişi engellendi.
Engellenen Filistinlilerden Selame Abdulkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'e sadece 55 yaş üstü erkeklerin girişine izin verildiğini söyleyerek "60 yaşındayım. İsrail izni için gerekli tüm şartları taşımama ve özel izin belgesi taşımama rağmen geçmeme engel oldular." dedi.
Abdulkadir, "Özel iznim olmasına rağmen sabah saatlerinde bir mesaj geldi; İsrail'e göre yasaklı bir örgüte mensup olduğum iddiasıyla Kudüs'e giremeyeceğim yazıyordu. İsrail, Filistinlilerin Kudüs'e girişine, Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına engel olmak için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.
Filistinli Asım Riyhan, 59 yaşında olduğunu, Kalendiya kontrol noktasında uzun saatler bekledikten sonra Kudüs'e girişinin engellendiğini belirterek, özel izni olduğunu ancak buna rağmen girişine izin verilmediğini söyledi.
İsrail ordusu, ramazan ayı başında ay boyunca cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişine kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.
İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca cuma günleri Batı Şeria'dan ibadet için gelenlerin, geçerli bir izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi olmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceğini aktardı.
Alyan, Kudüs'e sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceğini ifade etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin, yatsı ve teravih namazlarını kılmak için kontrol noktalarını geçip Kudüs'e girmelerine ise izin verilmedi.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.
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