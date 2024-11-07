İsrail, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmasını gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi.

Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki gerginlik tırmandı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

Öte yandan, Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Kayıtlarda, İsrail polisinin Fransız jandarmasını gözaltına almaya çalıştığı, Fransız jandarmanın da kendisine dokunulmamasını istediği duyuluyor.

Bunun üzerine İsrail polisinin kolunu sıktığı Fransız jandarmalardan birini yere yatırarak gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

Daha sonra 2 Fransız jandarma, polis aracına bindirilerek bölgeden götürülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan tepki

Fransız basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Barrot, Fransız mülkiyeti olan alana İsrail polisinin izinsiz ve silahlı bir şekilde girdiğini belirtti.

Barrot, bu durumun kabul edilmez olduğunu ifade etti.

İsrail polisinin Pater Noster Kilisesi'nin bulunduğu alandan çıkmayı reddettiğini belirten Barrot, bugün bu alana giremeyeceğini bildirdi.

Barrot, Fransa'nın, sorumluluğu altındaki bir alana yapılan bu ihlalin İsrail ile güçlendirmeye çalıştığı bağları zayıflattığını kaydetti.

Bölgedeki bir gazetecinin, bu olayın sonuçları olup olmayacağına ilişkin sorusuna Barrot, "Daha önce de size cevap verdiğim gibi bu durum kabul edilemez. Fransa'nın Kudüs'teki 4 mülkünün bütünlüğüne saygı duyulmalı." karşılığını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamada da Barrot'nun müdahalesi sonucu diplomatik statüsü bulunan söz konusu 2 Fransız jandarmanın serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin eylemlerinin kınandığı ifade edilerek, gelecek günlerde İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Bakanlığa çağırılacağı bildirildi.