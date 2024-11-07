İsrail, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı

İsrail polisinin, Fransa'ya ait Pater Noster Kilisesi'nde iki Fransız jandarmayı gözaltına alması gerginliğe yol açtı.

07.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmasını gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi.

Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki gerginlik tırmandı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

Öte yandan, Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Kayıtlarda, İsrail polisinin Fransız jandarmasını gözaltına almaya çalıştığı, Fransız jandarmanın da kendisine dokunulmamasını istediği duyuluyor.

Bunun üzerine İsrail polisinin kolunu sıktığı Fransız jandarmalardan birini yere yatırarak gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

Daha sonra 2 Fransız jandarma, polis aracına bindirilerek bölgeden götürülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan tepki

Fransız basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Barrot, Fransız mülkiyeti olan alana İsrail polisinin izinsiz ve silahlı bir şekilde girdiğini belirtti.

Barrot, bu durumun kabul edilmez olduğunu ifade etti.

İsrail polisinin Pater Noster Kilisesi'nin bulunduğu alandan çıkmayı reddettiğini belirten Barrot, bugün bu alana giremeyeceğini bildirdi.

Barrot, Fransa'nın, sorumluluğu altındaki bir alana yapılan bu ihlalin İsrail ile güçlendirmeye çalıştığı bağları zayıflattığını kaydetti.

Bölgedeki bir gazetecinin, bu olayın sonuçları olup olmayacağına ilişkin sorusuna Barrot, "Daha önce de size cevap verdiğim gibi bu durum kabul edilemez. Fransa'nın Kudüs'teki 4 mülkünün bütünlüğüne saygı duyulmalı." karşılığını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamada da Barrot'nun müdahalesi sonucu diplomatik statüsü bulunan söz konusu 2 Fransız jandarmanın serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin eylemlerinin kınandığı ifade edilerek, gelecek günlerde İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Bakanlığa çağırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Kudüs, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Jandarma, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Polis, Kudüs, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:18:56. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.