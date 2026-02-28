İsrail Füzeli Tehdit Altında - Son Dakika
İsrail Füzeli Tehdit Altında

28.02.2026 14:34
İsrail, İran'dan füzeler fırlatıldığını tespit ederek savunma sistemlerini devreye soktu.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'dan İsrail topraklarına doğru füzeler fırlatıldığını tespit ettiğini ve savunma sistemlerinin tehdidi engellemek için harekete geçtiğini bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Silahlı Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti. Son birkaç dakika içinde, İç Cephe Komutanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına ön uyarılar gönderdi. Halkın sorumluluk sahibi davranması ve talimatlara uygun hareket etmesi rica olunur, bu talimatlar hayat kurtarıcıdır. Uyarı alındığında sığınaklara girilmeli ve yeni bir duyuru yapılana kadar bu alanlarda kalınmalıdır. Sığınaklardan çıkışlara, ancak açık bir talimat alındıktan sonra izin verilecektir; İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket etmeye devam edin."

Kaynak: ANKA

