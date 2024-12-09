İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Harbe el-Ades bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.
Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda da kişi de yaralandı.
İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına da saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Gaza'da Saldırı: 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
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