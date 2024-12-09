İsrail Gaza'da Saldırı: 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Gaza'da Saldırı: 8 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

09.12.2024 01:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Harbe el-Ades bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda da kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına da saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gaza'da Saldırı: 8 Filistinli Öldü - Son Dakika

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