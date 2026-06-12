İsrail, Gazeteci Froussard'ı Geri Çevirdi - Son Dakika
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İsrail, Gazeteci Froussard'ı Geri Çevirdi

12.06.2026 14:51
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Filistin Dışişleri, İsrail'in gazeteci Froussard’ı geri çevirmesini basın özgürlüğü ihlali olarak kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Fransız gazeteci Alice Froussard'ın işgal altındaki Filistin topraklarına girişini engelleyerek geri çevirmesini kınayarak, söz konusu kararın "gerçeğin gizlenmesine yönelik bir girişim" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının gazeteci Froussard'ın ülkeye girişini engellemesi ve havalimanından geri çevirmesinin basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kararın gazetecilerin Filistin topraklarındaki gelişmeleri aktarma ve gerçekleri kamuoyuna ulaştırma görevlerini yerine getirmelerini engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

Froussard'ın havalimanından geri çevrilmesinin İsrail'in "süregelen suçların üzerini örtmeye yönelik bir araç" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın uluslararası hukuk hükümleri ve medya özgürlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarıyla çeliştiği vurgulandı.

Filistin'in hedef alınan gazeteciler ve medya kuruluşlarıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, gazetecilerin çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri ve Filistin topraklarına erişimlerinin güvence altına alınmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, İsrail'in medya özgürlüğüne ilişkin hukuki yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla somut adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail İletişim Bakanı Amihai Chikli, perşembe günü yaptığı açıklamada, Radio France Internationale (RFI) muhabiri Froussard'ın İsrail politikalarını eleştiren ve Hamas'a yakın tutumlar sergileyen biri olduğunu öne sürerek ülkeye girişinin engellendiğini duyurmuştu.

Times of Israel'in haberinde, son altı yıldır Kudüs ve Ramallah'ta yaşayan ve çalışan Froussard'ın, Radio France, France Culture, Le Figaro, TV5 Monde ve Mediapart gibi medya kuruluşları için görev yaptığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa'nın İsrail Büyükelçiliğinin gazetecinin sınır dışı edilmesi kararından "derin rahatsızlık" duyduğu belirtildi.

İsrail makamları, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda yabancı gazeteci ve aktivistin ülkeye girişini engellerken, son aylarda bu uygulamaların İsrail politikaları ve uygulamalarına yönelik eleştiriler gerekçesiyle yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazeteci Froussard'ı Geri Çevirdi - Son Dakika

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