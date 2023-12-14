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İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Genel Yayın Yönetmeni asılsız haber sonrası görevinden ayrıldı - Son Dakika
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İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Genel Yayın Yönetmeni asılsız haber sonrası görevinden ayrıldı

Jerusalem Post gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Avi Mayer, Gazze'de katledilen bir buçuk aylık bebeğin oyuncak olduğu iddiasını taşıyan asılsız haberi sonrası görevinden ayrıldı. Haber, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

İsrail gazetesi Jerusalem Post\'un Genel Yayın Yönetmeni asılsız haber sonrası görevinden ayrıldı
14.12.2023 - 14:16,
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İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Genel Yayın Yönetmeni Avi Mayer, gazetenin Gazze'de katledilen bir buçuk aylık bebeğin oyuncak olduğu iddiasını taşıyan asılsız haberi sonrası görevinden ayrıldı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Jerusalem Post'un başında 9 ay görev yapan Mayer'in yerine gazetenin halihazırdaki genel yayın yönetmeni yardımcısı Zvika Klein getirildi.

Mayer'in tepkilere neden olan söz konusu asılsız haber sonrası görevini bırakması dikkati çekti.

İsrail gazetesinin Gazze'de bebeklerin öldürülmesiyle ilgili dezenformasyon girişimi

Jerusalem Post gazetesi, Gazze'de katledilen bir bebekle ilgili sosyal medyada paylaşılan görsele ilişkin 1 Aralık'ta yayınladığı haberinde bebeğin oyuncak olduğu iddiasında bulunmuştu.

Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar en az 8 bin çocuğun İsrail güçleri tarafından katledilmesine rağmen gazetenin söz konusu iddiada bulunması sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu haber, tepkilerin ardından bir gün sonra "editöryel standartlara uymadığı" gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Görevden ayrılan Mayer, 3 Aralık'ta sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, haberin Yahudiler için tatil günü olan cumartesi yayımlandığını ve kendisi dahil pek çok gazete çalışanının çalışmadığını söyleyerek kendini savunmuştu.

Al Jazeera'nin sosyal medya hesabında paylaşılan görselde, kefene sarılı vaziyetteki bir buçuk aylık bebeği bir adamın elinde tuttuğu görülüyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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