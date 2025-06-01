İsrail Gazze'de 240 Evi İmha Etti - Son Dakika
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İsrail Gazze'de 240 Evi İmha Etti

01.06.2025 20:07
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son günlerde 240'tan fazla evi imha etti, Sevabite soykırım uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, son günlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 240'tan fazla evi imha ettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun evleri ve çok katlı binaları hedef aldığı giderek artan saldırılarının, kentleri sakinlerinden boşaltmayı, yaşamı tüm yönleriyle yok etmeyi, toplumsal korku ve şok hali yaratmayı amaçlayan yakıp yıkma politikasının sistematik şekilde devamı olduğunu" söyledi.

İsrail güçlerinin, son günlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 240'tan fazla evi imha ettiğini aktaran Sevabite, bu binalarda işgalcilerin iddia ettiğinin aksine kadın, çocuk ve yaşlıların kaldığını, askeri hedefler olmadığını dile getirdi.

"İşgalcilerin mesaj açık: ya teslim olup tam bir çöküş, ya da soykırım ve tam bir yıkım"

Sevabite, işlenen bu suçların, soykırımın kapsamını genişletme ve savunmasız sivillere karşı zorla yerinden etme suçunu sürdürme amaçlı olduğunu ifade etti.

"İşgalcilerin tekrarladığı katliamlarla vermeye çalıştığı mesaj açıktır: ya teslim olup tam bir çöküş, ya da soykırım ve tam bir yıkım." diyen Sevabite, ancak bu kötü emellerin hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğini, onlarca yıldır direnen Filistin halkının iradesini ne buldozerlerin ne de füzelerin kırabileceğini vurguladı.

Sevabite, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'nde sürdürülen kanlı deliliğin bir an önce önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de 240 Evi İmha Etti - Son Dakika

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