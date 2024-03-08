İsrail, Gazze'de 5 ayda 9 bin Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'de 5 ayda 9 bin Filistinli kadını öldürdü

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'de 5 ayda yaklaşık 9 bin Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 9 bin kadını öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarının yol açtığı zor şartlara karşı gösterdikleri direnç ve kararlılığa işaret edilerek Filistinli kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

08.03.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'de 5 ayda yaklaşık 9 bin Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'de Filistinli kadınlara yönelik suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 9 bin kadını öldürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uluslararası gün, başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistinli kadınları onurlandırmanın değil, aşağılanmasının, öldürülmesinin, üzerlerine ateş açılmasının, işkence ve zorla yerinden edilmesinin gerçek bir örneğini temsil ediyor.

İşgalci İsrail ordusunun sivillere karşı soykırım savaşında Filistinli kadınları soğukkanlılıkla katlettiği bir döneme denk gelen Dünya Kadınlar Gününde, dünya da bu felaketi ve Filistinli kadınlara yönelik bu tehlikeli ihlali hiçbir şey yapmadan izliyor."

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 8 bin 900 kadını öldürdüğü, 23 binden fazlasını da yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in, yarım milyondan fazla Gazzeli kadını yerinden ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2 bin 100 kadının kayıp ve akıbetinin meçhul olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'de 60 bin hamile kadın, sağlık ve tıbbi bakım gibi en temel gereksinimlerden yoksun son derece zor şartlar altında çetin bir hayat sürüyor. Bunlardan yüzlercesi, İsrail'in bombardımanları, korku ve öldürmesi sonucu çocuklarını, yeni doğan ve henüz doğmamış bebeklerini kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli kadınların önemine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayatın çeşitli alanlarında erkeklerle yan yana yer alan ve kendi haklarını, halkının ve çocuklarının haklarını elde etmek için büyük fedakarlıklar yapan Filistinli kadınlar azmin ve kararlılığın örneği ve simgesidir."

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının yol açtığı zor şartlara karşı gösterdikleri direnç ve kararlılığa işaret edilerek Filistinli kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 5 ayda 9 bin Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırıkkale'de Kadın Polis Memuruna Radar Şakası
    13:34 Kırıkkale'de Kadın Polis Memuruna Radar Şakası

    Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan 'radar' şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.

  • Osmaniye'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 39 kişi tutuklandı
    13:33 Osmaniye'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 39 kişi tutuklandı

    Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  • Gebze Belediye Başkanı Kadın Personellere Hediyeler Verdi
    13:32 Gebze Belediye Başkanı Kadın Personellere Hediyeler Verdi

    Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

  • Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi
    13:32 Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi

    Menteşe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Konakaltı Kültür merkezinde 'Sağlıklı Yaşamın Sırları' isimli bir seminer düzenlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı, kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yaptı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istiyor
    13:31 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istiyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnterpol aracılığıyla ve diplomatik yollarla Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istediklerini belirtti. Tunç, ayrıca Mısır ve ABD makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

  • TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi
    13:31 TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

    Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurulda ayrıca ERVA Spor Okulları projesi ve Kayserispor'un durumu da konuşuldu.

  • Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu
    13:28 Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Programı'na katıldı. Özlü, adaylara bakarak Düzce'nin geleceği hakkında karar verilmesi gerektiğini söyledi.


13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de 5 ayda 9 bin Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement