İsrail, Gazze'de 5 ayda 9 bin Filistinli kadını öldürdü

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'de 5 ayda yaklaşık 9 bin Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'de Filistinli kadınlara yönelik suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 9 bin kadını öldürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu uluslararası gün, başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistinli kadınları onurlandırmanın değil, aşağılanmasının, öldürülmesinin, üzerlerine ateş açılmasının, işkence ve zorla yerinden edilmesinin gerçek bir örneğini temsil ediyor.
İşgalci İsrail ordusunun sivillere karşı soykırım savaşında Filistinli kadınları soğukkanlılıkla katlettiği bir döneme denk gelen Dünya Kadınlar Gününde, dünya da bu felaketi ve Filistinli kadınlara yönelik bu tehlikeli ihlali hiçbir şey yapmadan izliyor."
Açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 8 bin 900 kadını öldürdüğü, 23 binden fazlasını da yaraladığı kaydedildi.
İsrail'in, yarım milyondan fazla Gazzeli kadını yerinden ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2 bin 100 kadının kayıp ve akıbetinin meçhul olduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Gazze'de 60 bin hamile kadın, sağlık ve tıbbi bakım gibi en temel gereksinimlerden yoksun son derece zor şartlar altında çetin bir hayat sürüyor. Bunlardan yüzlercesi, İsrail'in bombardımanları, korku ve öldürmesi sonucu çocuklarını, yeni doğan ve henüz doğmamış bebeklerini kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Filistinli kadınların önemine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hayatın çeşitli alanlarında erkeklerle yan yana yer alan ve kendi haklarını, halkının ve çocuklarının haklarını elde etmek için büyük fedakarlıklar yapan Filistinli kadınlar azmin ve kararlılığın örneği ve simgesidir."
Açıklamada, İsrail'in saldırılarının yol açtığı zor şartlara karşı gösterdikleri direnç ve kararlılığa işaret edilerek Filistinli kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
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