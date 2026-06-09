İsrail, Gazze'de 7 Sağlık Çalışanını Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de 7 Sağlık Çalışanını Alıkoydu

09.06.2026 10:48
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İsrail ordusu, Gazze'de 7 sağlık çalışanını alıkoydu, 5'ini sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistin Kızılayı bünyesinde görev yapan 7 sağlık çalışanını alıkoyduğu, 5'ini sorguladıktan sonra serbest bıraktığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin Selahaddin Caddesi'nde insani görevlerini yerine getiren Filistin Kızılayına bağlı 7 ambulans ekibini alıkoydu.

Sağlık çalışanlarından 5'ini sorguladıktan sonra serbest bırakan İsrail ordusu, 2'sini ise alıkoymaya devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, alıkonulan 2 ambulans sürücüsünün bir an önce serbest bırakılmasını talep etti ve sağlık personelinin hedef alınmasının, çalışmasının engellenmesinin uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu, halka sağlık hizmeti ve acil servis sağlama çalışmalarını baltaladığını hatırlattı.

Bakanlık, İsrail'in sağlık çalışanlarının görevlerini yapmasının engellenmesini ve alıkoymasını kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 7 Sağlık Çalışanını Alıkoydu - Son Dakika

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