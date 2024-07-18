İsrail, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde haftalarca alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı 16 Filistinli, alıkonuldukları süre boyunca işkenceye, açlığa ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını söyledi.

18.07.2024 17:36
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde haftalarca alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı 16 Filistinli, alıkonuldukları süre boyunca işkenceye, açlığa ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını söyledi.

Serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca aç bırakıldıklarını ve İsrail askerleri tarafından işkence gördüklerini anlattı.

İsrail, dün Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı. Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinden giriş yapan Filistinlilerden 13'ü sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

"Her gün açlık, susuzluk ve işkenceyle geçti"

Görme engelli Nadur Halid Gaseliyye (27), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığındıkları bir barınma merkezinde aralarında yaşlıların da bulunduğu 10 kişiyle birlikte alıkonulduğunu söyledi.

Gaseliyye, görme engelli olmasına ve bunu belirtmesine rağmen İsrail askerlerinin diğer Filistinlilere yaptıkları gibi onun da gözlerini bağladığını ifade etti.

"Alıkonulma çok zordu, her gün açlık, susuzluk ve işkenceye maruz bırakıldık. Son günlerde suyumuzu kesmeye başladılar" diyen Gaseliyye, bu süre boyunca yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Cezaevinde hava çok sıcaktı. Çok terliyordum. Gözlerimdeki bağ şiddetli ağrı ve yanmaya neden oluyordu. Yüzümü suyla yıkamalarını istedim ama reddettiler. Nakil sırasında şiddetli dayak da dahil olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldık. Silahların dipçiğiyle sırtımıza ve omurgamıza vurdular. Bazı insanlar bu yüzden öldü. Dayakların şiddetinin yanı sıra üzerimize köpekleri salıyorlardı ve elektrikli cop kullanıyorlardı."

Filistinliler en korkunç işkence ve aşağılanmalara maruz kalıyor

Serbest bırakılan 35 yaşındaki Muhammed Habib ise "ağır dayaklara, çıplak aramaya ve çok kötü muamelelere maruz kaldıklarını" belirtti.

Tutuldukları hapishanede "insanların dayanılmaz trajik koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine ve insan haklarının ayaklar altına alındığına" dikkati çeken Habib, uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının sessizliğinden güç alan İsrail güçlerinin hapishanelerde Filistinlilere en korkunç işkence, aşağılama ve kötü muamelede bulunduğunu vurguladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'e gittiği sırada yolda alıkonulan 64 yaşındaki Filistinli kadın Necah Safi, İsrail askerlerinin " Batı Şeria'da bulunma süresi bittiği" gerekçesiyle kendisini alıkoyduğunu ifade etti.

Hasta kız kardeşine tedavisi sırasında refakat etmek için Batı Şeria'ya geldiğini belirten Safi, kardeşinin ölümünden sonra İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne dönemediğini ve Batı Şeria'da mahsur kaldığını dile getirdi.

Hapishanelerde çıplak arama yapılıyor

Askerlerin kendisini kelepçeledikten sonra bir sorgu merkezine götürdüğünü ve bütün gece orada kaldığını, ardından Remle hapishanesine nakledildiğini söyleyen Safi, yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı:

"İsrailli kadın askerler Filistinlileri soydu ve güvenlik görevlilerinin önünde çıplak olarak arama yaptı. Askerler fotoğrafımı çekmek için beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Başörtümü çıkarmayı reddettiğim için bana küfür ve hakaret yağdırdılar."

Cezaevi idaresinin 27 günden uzun bir süre zarfında ailesiyle iletişim kurmasına ve onlara nerede tutulduğunu söylemesine izin vermediğini belirten Safi, askerlerin alıkoydukları tüm Filistinli kadınları hücrelerde tecrit altında tuttuklarını ve her gün hakaret ve küfür yağdırarak hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladıklarını anlattı.

Filistinli yaşlı kadın, İsrail askerlerinin kendisini Deyr al-Belah'a götürerek serbest bıraktıktan sonra bulundukları bölgeye doğru ateş açtıklarını aktardı.

İsrail ordusu geçtiğimiz aylarda sağlık durumları kötüleşen onlarca esiri ayrı gruplar halinde serbest bıraktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapıyor - Son Dakika

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