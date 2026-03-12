İsrail Gazze'de alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Gazze'de alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bıraktı

12.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bırakarak Kızlhaç'a teslim etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bırakarak Kızlhaç'a teslim etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler serbest bırakılan Filistinlileri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.

Ekipler serbest bırakılan Filistinlilerin yakınlarıyla bir araya gelmesine de yardımcı oldu. Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Komite açıklamasında, Ekim 2023'ten bu yana İsrail gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilere ulaşamadığını belirterek, bu kişilerin akıbeti ve nerede oldukları konusunda kendilerinin bilgilendirilmesi ve erişim izni verilmesinin gerektiği vurgulandı.

Çok sayıda Filistinli ailenin yakınları hakkında haber beklediği, sağlık ve güvenlikleri konusunda endişe ettiği kaydedildi.

Komitenin, İsrail'in hapishane ya da gözaltı merkezlerinde tuttuğu Filistinlileri yeniden ziyaret edebilmek için İsrailli yetkililerle diyaloğu sürdürdüğü de aktarıldı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk ve 66'sı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Raporlarda, tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı, bu durumun onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika

İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 15:38:16. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.