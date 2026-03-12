İsrail Gazze'de alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2 Filistinliyi serbest bırakarak Kızlhaç'a teslim etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler serbest bırakılan Filistinlileri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.

Ekipler serbest bırakılan Filistinlilerin yakınlarıyla bir araya gelmesine de yardımcı oldu. Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Komite açıklamasında, Ekim 2023'ten bu yana İsrail gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilere ulaşamadığını belirterek, bu kişilerin akıbeti ve nerede oldukları konusunda kendilerinin bilgilendirilmesi ve erişim izni verilmesinin gerektiği vurgulandı.

Çok sayıda Filistinli ailenin yakınları hakkında haber beklediği, sağlık ve güvenlikleri konusunda endişe ettiği kaydedildi.

Komitenin, İsrail'in hapishane ya da gözaltı merkezlerinde tuttuğu Filistinlileri yeniden ziyaret edebilmek için İsrailli yetkililerle diyaloğu sürdürdüğü de aktarıldı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk ve 66'sı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Raporlarda, tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı, bu durumun onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtiliyor.