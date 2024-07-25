İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının bir parçası olarak kara saldırıları sırasında alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan kişilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğü belirtildi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin yaşadığı aşağılama, işkence ve tıbbi ihmal gibi insan hakları ihlalleri ise devam ediyor.

25.07.2024 12:47
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İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının bir parçası olarak kara saldırıları sırasında alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Filistinlileri Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Serbest bırakılan kişilerin "aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tekrarlanan işkence, yetersiz beslenme ve uykusuzluktan kaynaklanan ağrılar nedeniyle zorlukla yürüyebildiklerini" kaydeden görgü tanıkları, serbest bırakılanların vücutlarında işkence izleri görüldüğünü anlattı.

İsrail'in serbest bıraktığı ikisi kadın 6 Filistinli AA'ya verdiği demeçlerinde, "gözaltı süresi boyunca dayak, işkence, hakaret, sürekli sorguya maruz kaldıklarını ve İsrail hapishaneleri arasında nakledildiklerini" ifade etti.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hamas'tan da daha önce yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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