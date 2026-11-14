İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen saldırdı; 2 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen saldırdı; 2 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı

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İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin başlamasından bu yana ihlallerde 1643 Filistinli öldü, 5 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Safatavi bölgesine düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Safatavi bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağı çevresinde bulunan sivilleri 2 füzeyle hedef aldığını belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli omzundan yaralandı.

İsrail'e ait İHA'lar, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğusunda Filistinlilere ait tesis ve evlere bomba ve patlayıcı attı. İsrail güçleri de aynı bölgede sivillerin evleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Nasır Hastanesi kaynakları, Han Yunus kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusuna ait araçlar Han Yunus'un doğu ve güney bölgelerine ateş açtı. Sağlık kaynakları ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Mevasi bölgesinin Er-Rıdvan arazisi mevkisinde bir Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti.

İsrail güçleri sabah saatlerinde de Han Yunus'un farklı bölgelerine ateş açtı, kentin kuzeydoğu kesimlerini topçu ateşine tuttu.

Öte yandan, İsrail'in 2 hafta önce Refah'ın Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Nidal Zarab'ın tedavi gördüğü Nasır Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail topçu birliklerinin Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzey bölgelerini bombaladığı, kampın 9. blok bölgesinde açılan ateş sonucu bir kız çocuğunun ayağından yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1643 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
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