İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kentin batısındaki Filistin Stadı yakınlarına düzenlediği saldırıda Ahmed Sahyun isimli Filistinli gencin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Filistin Stadı yakınlarındaki bir evin avlusunu en az bir füzeyle hedef aldığını aktardı.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinden bir sağlık kaynağı da İsrail askerlerinin kent merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nda açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun karnından orta derecede yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait askeri araçlardan Han Yunus kentinin orta ve güney kesimlerindeki Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1720 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 201 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 74 bin 790'a, yaralı sayısının 176 bin 336'ya ulaştığı aktarılmıştı.