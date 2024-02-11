İsrail, Gazze'de bir anne ve çocuğuna ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'de bir anne ve çocuğuna ateş açtı

İsrail, Gazze\'de bir anne ve çocuğuna ateş açtı

İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde yerinden edilen bir anne ve küçük çocuğunun üzerine doğrudan ateş açtığı görüntüler paylaşıldı. İsrail keskin nişancıları, sürgün edilen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Saldırı anlarında anne ve çocuğun durumu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.

11.02.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde yerinden edilen bir anne ve küçük çocuğunun üzerine doğrudan ateş açtı.

İsrail keskin nişancıları, kaldıkları yerden sürgün ettiği Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Evlerinden zorla sürgün edilen Filistinliler, İsrail tankları ve keskin nişancılarının saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi sokaklarında gerçekleşen ve sivilleri hedef alan saldırı anlarına ait video görüntüsü Filistin yerel medyası ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, sokak ortasında İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alınan bir anne ve küçük oğlu yüz üstü yerde uzanıyor.

Videoda, annenin hareketsiz olduğu, küçük çocuğun ise ara ara kımıldadığı, keskin nişancıların ise ateş açmaya devam ettiği görülüyor. Çevredeki Filistinlilerden biri yerde sürünerek uzattığı uzun bir tahta parçası yardımıyla, açılan ateş arasında yaralı çocuğu kendine doğru çekmeyi başarıyor.

Sokak ortasında hedef alınan anne ve oğlunun son durumuyla ilgili henüz bir bilgi alınamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de bir anne ve çocuğuna ateş açtı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:05:52. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de bir anne ve çocuğuna ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement