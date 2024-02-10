İsrail, Gazze'de Filistinli polislere saldırdı: En az 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinli polislere saldırdı: En az 3 polis hayatını kaybetti

İsrail, Gazze\'de Filistinli polislere saldırdı: En az 3 polis hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli emniyet güçlerinin bulunduğu 2 araca düzenlediği saldırıda en az 3 polis hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerinin bulunduğu aracı topçu atışıyla bombaladı. Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bir süre sonra yine Refah'ta başka bir emniyet aracının daha bombalandığı ve saldırıda bazı polis memurlarının yaşamını yitirdiği ifade edildi. Filistin makamlarından henüz resmi açıklama yapılmazken, daha önce yapılan açıklamada İsrail güçlerinin Refah kentinde yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin bulunduğu aracı hedef aldığı ve 6 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

10.02.2024 18:07
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli ?emniyet güçlerinin bulunduğu 2 araca düzenlediği saldırıda en az 3 polis hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerinin bulunduğu aracı topçu atışıyla bombaladı.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu saldırıdan bir süre sonra yine Refah'ta başka bir emniyet aracının daha bombalandığı, saldırıda bazı polis memurlarının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sayıya ilişkin bilgi alınamazken, Filistin makamlarından da henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gazze emniyet basın ofisinden, 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Refah kentinde yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin bulunduğu aracı hedef alması sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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