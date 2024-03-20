İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli yetkililere suikast düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli yetkililere suikast düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtmak için çalışan 3 Filistinli yetkiliye suikast düzenlediğini açıkladı. Suikast düzenlenen kişilerin İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sahadaki kontrolünü sürdürmesine yardım ettikleri iddia edildi. Ayrıca saldırıda Acil Durum Komiteleri Operasyon Sorumlusu Hadi Ebu er-Rus da öldürüldü.

20.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtmak için çalışan 3 Filistinli yetkiliye, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sahadaki kontrolünü sürdürmesine yardım ettikleri iddiasıyla suikast düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Kamu Güvenlik Servisi ve Askeri İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonuyla, Refah'taki Hamas Acil Durum Komitelerine bağlı yetkililere saldırı düzenlediği belirtildi.

Suikast düzenlenen kişilerin "Kassam Tugaylarının sahada devam eden kontrolünü ve faaliyetlerini pekiştirmesine yardım ettikleri" iddia edildi.

Saldırıda Acil Durum Komiteleri yöneticileri "Seyyid Kutub el-Haşşaş, Umasem Hamed Duheyr ve Muhammed Avad el-Melahi'nin hedef alındığı" kaydedildi.

Saldırıda ayrıca, Acil Durum Komiteleri Operasyon Sorumlusu Hadi Ebu er-Rus'un da öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada öldürülen kişilerin "Hamas'ın insani alanlardaki örgütsel faaliyetlerini koordine etmek için çalıştıkları, Refah'taki Hamas yönetimi tarafından gönderildiği, ayrıca tüm hareket faaliyetlerinin ve örgütün sahadaki üyeleriyle ilişkilerin sorumluluğunu da üstlendikleri" iddiasında bulunuldu.

Acil Durum Komiteleri, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelerde yaşayanlara insani yardım dağıtmaktan sorumlu Filistinli organ olarak biliniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 437 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli yetkililere suikast düzenledi - Son Dakika

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