İsrail, Gazze'de Filistinlileri Sürgüne Zorluyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinlileri Sürgüne Zorluyor

17.07.2025 20:42
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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri Akdeniz'e sürerek nüfus yığılmasına neden oluyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yayınladığı yeni sürgün emriyle Akdeniz kıyısına doğru göçe zorlayarak nüfusun burada yığılmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesindeki 602, 606, 699, 713 ve 718 numaralı blokları boşaltması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun söz konusu bölgelere saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerde bulunan Filistinlilerden Cibaliya'nın güneybatısındaki Mevasi'ye doğru gitmelerini isteyerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Akdeniz kıyısında sahil kesimindeki dar bir koridora sıkıştırıp nüfus yığılmasına zorluyor.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 843 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 933 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 877 kişi öldürüldü, 5 bin 666 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 667'ye, yaralıların sayısı da 139 bin 974'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Filistinlileri Sürgüne Zorluyor - Son Dakika

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