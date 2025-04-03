İsrail Gazze'de Okulu Vurdu: 25 Ölü

- İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 25 ölü, 100 yaralı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nu vurdu. Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile vurduğunu ifade etti.

İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.