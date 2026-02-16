İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi - Son Dakika
İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi

16.02.2026 20:38
Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti açıklarında denize açılan bir Filistinli balıkçının teknesini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda yaralanan Filistinli balıkçı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun İHA'larla ateş açtığı Han Yunus kentinde de bir vatandaş yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726'ya ulaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

22:06
