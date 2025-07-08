İsrail Gazze'de Sürgün Emri Verdi

Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakereleri sürerken İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde geniş bir alan için sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde de sürgün emri yayınlanan 107, 108, 109, 110, 111, 112 numaralı bloklarla 8801, 8802 ve 8803 numaralı blokların boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin batıya doğru gitmelerini ve geri dönmemelerini isteyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sahil kesimindeki dar bir koridorda nüfus yığılmasına zorlamaya devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 576 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir müzakere süreci başlatılırken İsrail, bölgedeki Filistinlileri önce güneye ardından da başka ülkelere sürgün etme amacına yönelik çalışmalarını ve saldırılarını sürdürüyor.