İsrail Gazze'de Tahliye Emri Verdi - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Tahliye Emri Verdi

İsrail, Gazze'de iki okulda hava saldırısı sonrası 34 Filistinliyi öldürdü ve tahliye emri yayımladı.

03.04.2025 23:46
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İsrail ordusu, iki okula hava saldırısı düzenleyerek 34 Filistinliyi öldürdüğü Gazze kentindeki bazı mahallerin boşaltılması için "tahliye emri" yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki Eski Şehir bölgesi, Tel el-Hava ve Sabra mahalleleri ile Zeytun mahallesinin batısındaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail, Gazze kentinde 2 okulu hedef almıştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar El-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçaklarınca hedef alınmış, saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail, Gazze'de saldırının şiddetini arttırarak işgalini genişletiyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 50 binden fazla can alan saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları da vuruldu.

Saldırılar nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, 7 Ekim'den beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Tahliye Emri Verdi - Son Dakika

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