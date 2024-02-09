İsrail, Gazze\'de tutukladığı 71 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE, 9 Şubat (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze'deki kara operasyonu sırasında tutuklanan 71 Filistinli Perşembe günü serbest bırakıldı.
Filistinli bir güvenlik kaynağı, aralarında 19 kadının da bulunduğu 71 Filistinlinin Gazze'nin güneyindeki Kerem Şalom sınır kapısının Filistin tarafına ulaştığını bildirdi.
Yerel kaynaklar ve Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonu sırasında onlarca Filistinliyi tutuklayıp bilinmeyen yerlere nakletti.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine beklenmedik bir saldırı düzenlemesiyle yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail de misilleme olarak Gazze'ye büyük bir saldırı başlatmıştı.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27.840'a yükseldi.
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