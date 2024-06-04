İsrail, Gazze'deki Apartmanları Yerle Bir Etti

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GAZZE, 4 Haziran (Xinhua) -- İsrail güçleri Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yüksek katlı dört apartmanı yerle bir etti.

Xinhua'ya bilgi veren yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının kamptaki yüksek katlı dört apartmanı bir saat içinde bombalayıp yerle bir ettiğini, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yerel medya ayrıca son 24 saat içerisinde Bureyc'e düzenlenen diğer saldırılarda 3'ü çocuk olmak üzere en az 11 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Yerel kaynaklar, İsrail'in gün içinde Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde birçok operasyon düzenlediğini ve çok sayıda can kaybına yol açtığını aktardı.

İsrail ordusu ise olaylara ilişkin açıklama yapmadı.

ABD tarafından önerilen üst düzey barış önerisine yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisinin İsrail'e ait olduğu ile ilgili ifadelerinin "doğru olmadığını" söyledi.

Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Şartlarımız yerine getirilmeden ateşkesi kabul ettiğimiz iddiası doğru değil" dedi.