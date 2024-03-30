İsrail, Gazze'deki belediye binalarını yerle bir etti

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İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc, Zevayide belediyelerine ait binaları yerle bir ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Vusta kentindeki belediyeler tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, belediyelerin idari merkezlerinin yanı sıra su kuyuları, acil durum depoları, su ve kanalizasyon hatları gibi hizmet alanlarını kasıtlı şekilde bombaladığı kaydedildi.

Bureyc ve Zevayide belediye binalarını hedef alarak yapıları yıkıp, hizmet dışı bırakan İsrail'in, Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getirmek için çabalamaya devam ettiği vurgulandı.

"İşgal güçlerinin belediyelerin sunduğu hizmetlerin işleyişinde karışıklık yaratmayı amaçladığı" vurgulanan açıklamada, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı merkezler göz önüne alındığında bu durumun daha da meşakkatli bir hal oluşturduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.