İsrail, Gazze'deki bir okula hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki bir okula hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Sivil Savunma Birimi'nin açıklamasına göre, okulda büyük hasar meydana geldi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

18.07.2024 21:56
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İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı El-Felah Okulu'nun işgal (İsrail) uçakları tarafından bombalanması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 5 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, savaş uçaklarının bombardımanının okulda büyük hasara yol açtığını, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki bir okula hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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