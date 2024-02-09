İsrail, Gazze\'deki bombardımanlarda ölen 350\'den fazla kişinin cenazesini Tel Aviv\'e götürdü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarında tanınmaz hale gelen cesetlerin "İsrailli esirlere ait olup olmadığını belirlemek için" Gazze'de öldürdüğü 350'den fazla kişinin cenazesini Tel Aviv'e götürdüğü bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alınan 350'den fazla ceset üzerinde Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'nde inceleme yapıldı.
Hamas'ın halihazırda elindeki 136 esirin aralarında olup olmadığının belirlenmesi için cesetlerin Gazze'den İsrail'e götürüldüğü belirtilen haberde, incelemelerin tamamlanmasının ardından Filistinlilerin cenazelerinin Gazze'ye gönderildiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı. Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.
Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
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