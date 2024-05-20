BM: Gazze'deki Filistinlilerin yaşamı insani yardım ve ateşkese bağlı - Son Dakika
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BM: Gazze'deki Filistinlilerin yaşamı insani yardım ve ateşkese bağlı

BM: Gazze\'deki Filistinlilerin yaşamı insani yardım ve ateşkese bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti. UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze'de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

20.05.2024 17:05
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze'de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de güvenli ve garantili insani yardım erişiminin, özellikle de mevcut yüksek sıcaklıklar sırasında, yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu kritik su kıtlığına karşı esas teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "(Gazze'deki) halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz (insani yardım) erişime ve acil ateşkese bağlı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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