İsrail, Gazze\'deki hastaneyi askeri kışlaya dönüştürdü

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğü, 80'i sağlık personeli yaklaşık 240 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü belirtti.

İsrail güçlerinin, kuşattıkları hastanedeki 80 sağlık personeli, 40 hasta ve yerinden edilen 120 kişiyle beraber yaklaşık 240 kişiyi su, yemek ve ilaç olmadan hastane içinde ablukaya aldığını belirten Kudra, hastanede bölümler arası hareket etmenin de engellendiği bilgisini verdi.

Kudra, ayrıca Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna başta olmak üzere 6 hastane çalışanı ile bir hasta ve refakatçisinin de İsrail'in elinde olduğunu ifade etti.

Sözcü Kudra, dün kuzeydeki El-Avde Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini açıklamıştı.

Askerlerin Hastane Müdürü Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktarmıştı.