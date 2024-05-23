İsrail, Gazze'deki hastaneyi terk etmeye zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki hastaneyi terk etmeye zorluyor

İsrail, Gazze\'deki hastaneyi terk etmeye zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerini ve hastaları hastaneyi terk etmeye zorluyor. Hastanedeki personel ve yaralılar, ambulans olmadan çıkmayı reddediyor. İsrail ordusu, hastanenin giriş çıkışını engelleyerek tıbbi müdahaleyi imkansız hale getiriyor.

23.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, 4 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerini ve hastaları hastaneyi terk etmeye zorladığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kuşattığı hastanenin tahliye edilmesi çağrısına karşılık "hastanedeki 14 personel, 11 yaralı ve onların refakatçilerinin ambulans olmadan çıkmayı reddettiği" belirtildi.

Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, dün AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık personelinin giriş çıkışını engellediğini söylemişti.

Saliha, İsrail'in Avde Hastanesi'ni 4 gündür kuşatma altında tuttuğuna dikkati çekerek, İsrail ordusunun, ambulansların yaralıları hastaneye taşımasını engellediğini, hareket eden herkesi vurduğunu kaydetmişti.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmamıştı.

Hastane yönetimi, İsrail ordusunun hastaneye uyguladığı kuşatma nedeniyle sağlık personelinin hasta ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 10 gün önce hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki hastaneyi terk etmeye zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 MSB: Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi. MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi.
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki hastaneyi terk etmeye zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement