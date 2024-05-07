İsrail, Gazze\'deki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalışıyor

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.

Refah kentinin doğusundaki durumun, "gerçek bir insani felaket" olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah'ta değil Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.