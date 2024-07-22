İsrail, Gazze'deki mülteci kampını bombalayarak 91 Filistinliyi öldürdü

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GAZZE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hamas'ın kontrolündeki Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin iç kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir haftada 63 kez bombalayarak 91 Filistinliyi öldürüp 251 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Hükümet basın ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada mülteci kampında devam eden katliamların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimlerine ait olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre mülteci kampında, kısa süre önce yerlerinden edilmiş kişilerle birlikte an itibarıyla yaklaşık 250.000 kişi kalıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) okulunu hedef alan ve füzelerin kullandığı Salı günkü büyük saldırıda en az 23 kişinin ölmesi ve 73 kişinin yaralanmasının ardından operasyonlara yönelik endişeler artarken İsrail ordusu, saldırının okuldaki aktif "teröristleri" hedef aldığını ve "hassas istihbarat üzerine" gerçekleştirildiğini iddia etmişti.