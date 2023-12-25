İsrail, Gazze\'deki mülteci kampını vurdu: En az 70 ölü

Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları

Özgür Özel şehit cenazesindeki olaylarla ilgili ilk kez konuştu

İsrail dün gece Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi mülteci kampında bir yerleşim meydanının hedef alınmasının ardından çok sayıda cansız bedeni ve yaralıyı taşıdı' denildi. Görüntülerde, sedyelerle yaralıları taşıdığı anlar yer aldı. Yerel medya, saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.