İsrail ordusu Gazze'deki okula saldırdı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula topçu atışıyla düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda sivilin sığındığı bir okula saldırdığı belirtildi.
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki ilkokulu topçu atışlarıyla hedef almasının ardından bölgedeki sivil savunma ekiplerine onlarca yardım çağrısının geldiği aktarılan açıklamada, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yerinden edilmiş vatandaşların sığındığı okulda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Sivil savunma ekiplerinin İsrail saldırıları tehlikesi sebebiyle söz konusu okuldaki ölü ve yaralılara ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, bölgedeki yaralıların çıkarılması için Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne çağrıda bulunuldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 634 Filistinli öldürüldü, 76 bin 214 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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